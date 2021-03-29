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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ماذا قال الرئيس السيسي لـ«أسامة ربيع» قبل انتهاء أزمة «السفينة الجانحة»؟

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:34 م
السيسي
السيسي
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان الداعم الأول في عملية تعويم السفينة البنمية «EVER GIVEN» بقناة السويس، مشيرًا إلى أن الرئيس قال له «سمعة مصر بين إيديكم حافظوا عليها»، ونقل الرسالة للفريق الذي يعمل على سحب السفينة.

وأضاف «ربيع» أنَّ الهيئة وضعت 3 خطط لإعادة تعويم السفينة، وأنَّ الرئيس أمر بتوفير جميع الاحتياجات لـ3 خطط مهما كانت تكلفتها، مشيرًا إلى أنه كان يتابع الموقف يوميًا بشكل شخصي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أسامة ربيع، للإعلان عن نجاح الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة وجهود الهيئة في هذا الإطار، علاوة على إلقاء الضوء على تفاصيل عودة حركة الملاحة بالقناة.

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