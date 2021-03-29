«ربيع»: 113 سفينة تعبر قناة السويس حتى الثامنة صباحًا

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن السفن التي تنتظر عبور قناة السويس لديها ثقة كبيرة في القناة، مشيرًا إلى أن 113 سفينة ستعبر القناة بالاتجاهين حتى الثامنة صباحًا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الفريق أسامة ربيع، للإعلان عن نجاح الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة وجهود الهيئة في هذا الإطار، علاوة على إلقاء الضوء على تفاصيل عودة حركة الملاحة بالقناة.وكانت "الدستور" انفردت بخبر عودة حركة الملاحة مجددًا، وعن بدء عبور قافلة الشمال المتواجدة في البحيرات والتي تتجه من البحيرات للسويس ويبلغ عددها 43 سفينة تحركت بالفعل، وجار خروجها من المجرى الملاحي.وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم الاثنين، تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.