محافظ قنا يقدّم واجب العزاء لأسر 3 من المتوفين بـ«قطاري سوهاج»

قدَّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الإثنين، واجب العزاء لأسر 3 من المتوفين بحادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، رفقة المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسئولي جمعية الهلال الأحمر المصري.وأعرب محافظ قنا عن خالص العزاء لأهالي وأسر الضحايا وهم «المجند أحمد أدهم عبدالستار» من قرية «القناوية» و«المجند عمر طلعت محمد» من قرية «الشرقي بهجورة» و«مصطفى زاكر محمود» من قرية «أولاد نجم القبلية» في مركز نجع حمادي، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الحادث.وأوضح أن مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري قامتا بصرف إعانة عاجلة لأسر الشهداء لحين صرف التعويضات.