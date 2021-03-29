حريق بمخزن عقار في «كفرطهرمس»

تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق اندلع في مخزن أسفل عقار بمنطقة كفر طهرمس.تلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق هائل منذ قليل داخل مخرن في منطقة شارع كفر طهرمس.على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق الذي تبين وفق المعلومات الأولية بأنه مخزن بأحد العقارات.وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق لمنع امتداده وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.