إزالة 46% من التعديات المستهدف إزالتها خلال الموجة 17 بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنَّ الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية نجحت في إزالة 79 حالة تعد على نهر النيل بنسبة 46% من حالات التعدي المستهدف إزالتها خلال الموجة 17 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (طرح النهر) والتي بدأت في 20 مارس الجاري.وأشار محافظ قنا، وفق بيان، اليوم الإثنين، إلى إزالة 37 حالة تعد بالمباني بإجمالي مساحة 4860 مترًا و42 حالة تعد بالردم بإجمالي مساحة 2266 مترًا.وأكد استمرار حملات الإزالة لحين الانتهاء من إزالة جميع الحالات المستهدفة وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع جميع الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة.وكلف محافظ قنا رؤساء المدن والقرى باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات، مؤكدا إعداد تقرير يومي لموقف الإزالات ورفعها أول بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.