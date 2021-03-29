«المستثمرين»: المشروعات القومية خفّضت نسبة البطالة

قال محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن خطة الدولة بتدشين المشروعات القومية أدت إلى خفض نسبة البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.أضاف الشندويلي، لــ"الدستور"، أن المشروعات القومية أعطت دفعة قوية للمصانع في الإنتاج والضخ خلال جائحة كورونا، خاصة مصانع مواد البناء والدهانات، مشيدًا بتدشين المدن والمجمعات الصناعية الجديدة في الصعيد.وتابع رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن خطة الحكومة لم تقتصر على تدشين المدن الجديدة، فقط، بل شهدنا تطور كبير في جميع القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تطوير الطرق وتوسيعها وإنشاء الكباري التي ساعدت على تسهيل حركة المرور بالشوارع.