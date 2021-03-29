الأنبا مكاريوس يترأس قداس أسبوع «الابن الضال» بكنيسة العذراء

صلى الأنبا مكاريوس قداس أسبوع الابن الضال، بكنيسة السيدة العذراء مريم بقرية طوه مركز المنيا.ودشن مكاريوس بعض الأيقونات والأواني، كما قام برسامة ١٨ شماسًا برتبة ابصالتس، كما شارك في صلوات القداس القس بطرس سامي كاهن الكنيسة، والقس جاورجيوس، والقس رويس بشرى، والقس بموا نادي، والقس فريج عياد، والقس دانيال ماهر، وذلك مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.