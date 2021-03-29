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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

يقتل صديقه بسكين بعد وصلة هزار في المنوفية

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:25 م
جثة
جثة
ولاء القاضى
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قررت نيابة منوف في المنوفية حبس «م. أ. ي» (عامل) قتل زميله بعد مشادة بينهما مستخدمًا سكينًا في وصلة هزار تحولت إلى مشاجرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

لقي شاب مصرعه أمام مدرسة الثانوية بنات بمدينة منوف على يد شاب بعد مشاجرة بين الطرفين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت وحدة مباحث منوف بقيادة الرائد أحمد عبد القوي، رئيس مباحث منوف، من إلقاء القبض على المتهم، وتبين أن الواقعة كانت مشاجرة بين الطرفين وتربطهما علاقة صداقة منذ وقت طويل، وأثناء قيام أحدهما بالهزار مع الآخر قام الثاني بضربه ثم وقعت المشاجرة التي انتهت بوفاة أحدهما على يد الآخر.

وأكدت مصادر أمنية أن المتهم قام بقتل صديقه باستخدام سكين وضربه ضربة واحدة أدت إلى وفاته، مشددا على أن الضربة ليست في مكان قاتل ولكنها تسببت في وفاته، وأن المباحث ضبطت المتهم ولازالت التحقيقات جارية.

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