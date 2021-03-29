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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح البرومو الرسمي لمسلسل «ولاد ناس» (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:24 م
مسلسل ولاد ناس
مسلسل ولاد ناس
دعاء عبد المقصود
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يواصل فريق عمل مسلسل "ولاد ناس" تصوير أحداث العمل تمهيدا لعرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني، وطرحت الشركة المنتجة للعمل "سكوير ميديا" البرومو الرسمي للعمل منذ دقائق، ولاقى البرومو ردود فعل إيجابية كبيرة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويقدم العمل رسالة اجتماعية هامة تلمس كل بيت مصري، من خلال طرحه للعديد من القضايا الهامة المتعلقة بحياة كافة الأسر المصرية، ويشتبك مع قضايا متعلقة بصلب التربية والتعليم، وأزمات المدارس الخاصة، ودور الآباء في تنشئة الأطفال، كما يقدم مجموعة مختلفة من نماذج الأسر المصرية.

كما يلقى الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.

ومن أبرز القضايا التي يطرحها المسلسل قضية تدور حول حادث أتوبيس مدرسي، وهو أحد أصعب المشاهد في العمل، وتم تصويره بأحدث التقنيات باحد طرق الشيخ زايد، ويجري فريق العمل التصوير والمونتاج على قدم وساق من أجل الإنتهاء قبل شهر رمضان تمهيدا لعرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني.

مسلسل "ولاد ناس" من إنتاج "سكوير ميديا" منى قطب وإبراهيم حمودة، وتأليف وإخراج هاني كمال، ويجمع في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، وخالد عز وآخرين.

يعرض مسلسل "ولاد ناس" على شاشة عدد من القنوات المصرية، أبرزها قنوات "النهار"، "صدى البلد"، "القاهرة والناس"، "المحور"، بالتزامن مع عرضه على منصة "فيو"، كما يعرض على شاشة عدد من القناة العربية وأبرزها قناة التليفزيون السعودي وقناة "sbc" وعدد آخر من القنوات العربية.

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