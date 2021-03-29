استعداد لرمضان.. حملات لتنظيف وتعقيم المساجد بالقليوبية

مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك استعدت العديد من المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، وقامت بالتجهيزات اللازمة لاستقبال المصلين في الشهر الكريم خاصة بعد حرمانهم من إقامة الصلاة والتراويح العام الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال الشيخ محمد حمادة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إنهم قاموا بعمليات التنظيف والتعقيم للعديد من مساجد مركز قليوب بمحافظة القليوبية وغسل الفرش الخاص بالمساجد حرصًا على سلامة رواد المساجد.وأضاف أن العديد من المتطوعين قاموا بالمشاركة وأعدوا حملات تتنقل من مسجد لآخر لتجهيزها وسط حالة من الفرح والسرور بقدوم الشهر الفضيل.وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن سماحها بعودة صلاة التراويح في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتوافق مع وارة الصحة.