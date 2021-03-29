محمد إمام ينشر صورة جديدة من كواليس «النمر»: «باتمان الغلابة»

نشر الفنان محمد إمام، صورة جديدة من مسلسله الدرامي الجديد "النمر" والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير "انستجرام" صوره له بملابس شخصيته الملثمة في العمل وهو يستقل دراجة نارية وعلق عليها قائلا: "النمر.. باتمان الغلابة".وكان تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عرض مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام حصريا على قناة الحياة فى شهر رمضان المقبل.مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.