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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

منتخب الأزهر يفوز في دوري الشركات على سيجما

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:20 م
منتخب الأزهر
منتخب الأزهر
أميرة العناني
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افتتح منتخب الأزهر دوري الشركات بالفوز على سيجما للأدوية بعد مباراة قوية لمنتخب ‏الأزهر، بهدف مقابل لا شيء.‏

وشهدت المباراة تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث استطاع لاعب الأزهر على حصول على ركلة ‏جزاء في الدقيقة عشرين سجلها اللاعب أحمد الجارحي، ليتصدر الأزهر مجموعته.‏

وفي لافتة إنسانية قام الدكتور محمود إبراهيم، مدرب الأحمال بمنتخب الأزهر بإسعاف لاعب ‏سيجما والذي فقد الوعي بعد اشتراكه مع لاعب منتخب الأزهر وقدم له الإسعافات الأولية، في ‏مباراة سادها الروح الرياضية، ليقدم الأزهر نموذجًا إنسانيًا طيبًا.‏

كما حرص بعض من قيادات مشيخة الأزهر وعلى رأسهم الأستاذ زكريا يوسف، رئيس الإدارة ‏المركزية للشؤون الإدارية بالمشيخة، على مؤازرة الفريق ومساندتهم في أول مبارياتهم.‏

ومن جانبه صرح الكابتن محمد الفخراني، المدير الفني لمنتخب الأزهر، أن الأزهر يقوم ‏بالتجهيز والإعداد الفني والبدني للفريق من العام الماضي، بعد ما حقق الفريق مراكز متقدمة ‏خلال العام الماضي وأن الفريق يعمل بجد للحصول على المركز الأول هذا العام.‏

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب الأزهر يضم الشيخ عاطف الراوي، المشرف العام على ‏منتخب الأزهر، ‏والكابتن إسماعيل عبده، مدربًا عامًا، وكابتن محمد الفخراني، مديرًا فنيًا، ‏والدكتور محمود إبراهيم، مدرب الأحمال، والكابتن جميل علي، مديرًا للكرة.‏

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