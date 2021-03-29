منتخب الأزهر يفوز في دوري الشركات على سيجما
الإثنين 29/مارس/2021 - 09:20 م
أميرة العنانيطباعة
افتتح منتخب الأزهر دوري الشركات بالفوز على سيجما للأدوية بعد مباراة قوية لمنتخب الأزهر، بهدف مقابل لا شيء.
وشهدت المباراة تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث استطاع لاعب الأزهر على حصول على ركلة جزاء في الدقيقة عشرين سجلها اللاعب أحمد الجارحي، ليتصدر الأزهر مجموعته.
وفي لافتة إنسانية قام الدكتور محمود إبراهيم، مدرب الأحمال بمنتخب الأزهر بإسعاف لاعب سيجما والذي فقد الوعي بعد اشتراكه مع لاعب منتخب الأزهر وقدم له الإسعافات الأولية، في مباراة سادها الروح الرياضية، ليقدم الأزهر نموذجًا إنسانيًا طيبًا.
كما حرص بعض من قيادات مشيخة الأزهر وعلى رأسهم الأستاذ زكريا يوسف، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية بالمشيخة، على مؤازرة الفريق ومساندتهم في أول مبارياتهم.
ومن جانبه صرح الكابتن محمد الفخراني، المدير الفني لمنتخب الأزهر، أن الأزهر يقوم بالتجهيز والإعداد الفني والبدني للفريق من العام الماضي، بعد ما حقق الفريق مراكز متقدمة خلال العام الماضي وأن الفريق يعمل بجد للحصول على المركز الأول هذا العام.
جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب الأزهر يضم الشيخ عاطف الراوي، المشرف العام على منتخب الأزهر، والكابتن إسماعيل عبده، مدربًا عامًا، وكابتن محمد الفخراني، مديرًا فنيًا، والدكتور محمود إبراهيم، مدرب الأحمال، والكابتن جميل علي، مديرًا للكرة.
وشهدت المباراة تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث استطاع لاعب الأزهر على حصول على ركلة جزاء في الدقيقة عشرين سجلها اللاعب أحمد الجارحي، ليتصدر الأزهر مجموعته.
وفي لافتة إنسانية قام الدكتور محمود إبراهيم، مدرب الأحمال بمنتخب الأزهر بإسعاف لاعب سيجما والذي فقد الوعي بعد اشتراكه مع لاعب منتخب الأزهر وقدم له الإسعافات الأولية، في مباراة سادها الروح الرياضية، ليقدم الأزهر نموذجًا إنسانيًا طيبًا.
كما حرص بعض من قيادات مشيخة الأزهر وعلى رأسهم الأستاذ زكريا يوسف، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية بالمشيخة، على مؤازرة الفريق ومساندتهم في أول مبارياتهم.
ومن جانبه صرح الكابتن محمد الفخراني، المدير الفني لمنتخب الأزهر، أن الأزهر يقوم بالتجهيز والإعداد الفني والبدني للفريق من العام الماضي، بعد ما حقق الفريق مراكز متقدمة خلال العام الماضي وأن الفريق يعمل بجد للحصول على المركز الأول هذا العام.
جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب الأزهر يضم الشيخ عاطف الراوي، المشرف العام على منتخب الأزهر، والكابتن إسماعيل عبده، مدربًا عامًا، وكابتن محمد الفخراني، مديرًا فنيًا، والدكتور محمود إبراهيم، مدرب الأحمال، والكابتن جميل علي، مديرًا للكرة.