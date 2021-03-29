منتخب الأزهر يفوز في دوري الشركات على سيجما

افتتح منتخب الأزهر دوري الشركات بالفوز على سيجما للأدوية بعد مباراة قوية لمنتخب ‏الأزهر، بهدف مقابل لا شيء.‏وشهدت المباراة تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث استطاع لاعب الأزهر على حصول على ركلة ‏جزاء في الدقيقة عشرين سجلها اللاعب أحمد الجارحي، ليتصدر الأزهر مجموعته.‏وفي لافتة إنسانية قام الدكتور محمود إبراهيم، مدرب الأحمال بمنتخب الأزهر بإسعاف لاعب ‏سيجما والذي فقد الوعي بعد اشتراكه مع لاعب منتخب الأزهر وقدم له الإسعافات الأولية، في ‏مباراة سادها الروح الرياضية، ليقدم الأزهر نموذجًا إنسانيًا طيبًا.‏كما حرص بعض من قيادات مشيخة الأزهر وعلى رأسهم الأستاذ زكريا يوسف، رئيس الإدارة ‏المركزية للشؤون الإدارية بالمشيخة، على مؤازرة الفريق ومساندتهم في أول مبارياتهم.‏ومن جانبه صرح الكابتن محمد الفخراني، المدير الفني لمنتخب الأزهر، أن الأزهر يقوم ‏بالتجهيز والإعداد الفني والبدني للفريق من العام الماضي، بعد ما حقق الفريق مراكز متقدمة ‏خلال العام الماضي وأن الفريق يعمل بجد للحصول على المركز الأول هذا العام.‏جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب الأزهر يضم الشيخ عاطف الراوي، المشرف العام على ‏منتخب الأزهر، ‏والكابتن إسماعيل عبده، مدربًا عامًا، وكابتن محمد الفخراني، مديرًا فنيًا، ‏والدكتور محمود إبراهيم، مدرب الأحمال، والكابتن جميل علي، مديرًا للكرة.‏