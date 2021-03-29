سيامة 150 شماسًا في إيبارشية طهطا

صلى الأنبا إشعياء، مطران إيبارشية طهطا وجهينة، القداس الإلهي بكنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا وسيّم نيافته خلال القداس 154 من أبناء الإيبارشية في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بعدد من الكنائس.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.