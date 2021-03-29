البابا تواضروس يبدأ سلسلة لقاءاته مع الأطفال

بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الإثنين، سلسلة لقاءات مع الأطفال القبطية مع أسرهم وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.تأتي هذه اللقاءات ضمن لقاءاته مع الأسر القبطية التي طلبت مقابلته عبر الاستمارة الإلكترونية بموقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بهدف دعم التواصل والحوار مع الأقباط بمختلف فئاتهم وأعمارهم.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير الذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب.وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.