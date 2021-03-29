مباحث إدفو تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة

يباشر رجال مباحث مركز شرطة إدفو في محافظة أسوان التحقيقات للوصول إلى الأسباب وراء قتل شخص في ظروف غامضة، حيث عثر الأهالي على جثة شخص، اليوم الإثنين، بمنطقة المحاميد التابعة لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم إبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.وتلقي مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا من مركز شرطة إدفو، يفيد بالعثور على جثة شخص مجهولة وفي ظروف غامضة، بمنطقة المحاميد التابعة لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريحات الدفن.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع البصمات، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.