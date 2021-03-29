«العدل للدراسات»: مصر مؤهّلة لمكانة عظيمة في تصنيع السيارات

قال الخبير الاقتصادي كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن جهود الدولة ودعمها لقطاع صناعة السيارات الكهربائية من خلال إعادة إحياء شركة النصر وعلامتها التجارية العريقة التي تعد أحد القلاع الصناعية التاريخية المهمة في صناعة السيارات التي تمتلك من خطوط الإنتاج والخبرات الهندسية والكفاءات البشرية والقدرة التكنولوجية، سيؤهّل مصر لاحتلال مراكز متقدمة في الدول المصنعة للسيارات الكهربائية.أضاف عادل، لـ«الدستور»، أن تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية يهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية اقتصاديًا وبيئيًا حيث تساهم السيارات الكهربائية في عدم الاعتماد على الوقود بما يساهم في خفض الانبعاثات الدفيئة الملوثة للهواء ومن ثم تحسين جودة الهواء للجميع فالسيارات الكهربائية تنتج انبعاثات أقل ضررًا، حتى إن أضفنا إلى ذلك الانبعاثات الناتجة عن محطات توليد الكهرباء، ما يقلل من حجم الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام الوقود نتيجة انخفاض التلوث البيئي الناجم عنه.بذلك تكون الدولة قد عملت على تطوير حياة المواطنين وجعلها أكثر أمانًا بيئيًا وصحيًا، والذي يأتي ضمن رؤية مصر 2030.وأوضح أنه من الناحية الاقتصادية، فإن استخدام السيارات الكهربائية يساهم في تقليل بند الانفاق على المحروقات بالموازنة العامة للدولة، ومن ثم توفير النقد الأجنبي وهذا ما يساهم بدوره في استخدام ما تم توفيره وتوجيهه لتطوير منظومة التعليم والصحة والبحث العلمي وشبكات الطرق والكباري والبنية التحتية الأساسية، مما يساهم بدوره في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين الذي يأتي أيضًا ضمن رؤية مصر 2030.أشار إلى أنه يساهم تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية، في تشجيع السياحة وزيادة الوفود إلى الدولة المصرية ويعزز من فرص مصر ويجعلها تتصدر قائمة المقاصد في استضافة المؤتمرات والمحافل الدولية في المجالات المختلفة سواء الرياضية أو الاقتصادية أو الطبية أو السياسية وغيرها من مجالات، لما توفره من بيئة نظيفة للسائحين والزائرين والمقيمين.وأكد أنه على المستوى الاقتصادي يساهم الاتجاه نحو تصنيع سيارات كهربائية محليًا في خفض فاتورة الواردات وفتح المجال للتصدير بعد تحقيق نجاح على المستوى المحلي، بما يساهم في توفير النقد الأجنبي وتحقيق إيرادات جديدة من النقد الأجنبي، إضافةً إلى مساهمة هذه الصناعة في التوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.