إحباط تهريب نقد أجنبي ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي، الإثنين، محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.كانت المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف حيث اشتبه محمود محمد سعيد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية مبالغ نقدية أو أشياء تستحق ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي.تم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاءالدين عمارة مأمور الجمرك فتلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون "رزم" ورقية.بالعرض على أحمد أبو بكر فؤاد، مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول كلف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا تبين وجود 58 ألف و700 يورو مخبأة داخل علب كورن فلكس وشيكولاته ووسط الملابس بحقائبه.كانت المحاولة الثانية على نفس رحلة الطائرة عندما استوقف حافظ منشاوي رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب المصريين القادمين اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية مبالغ نقدية أو أشياء تستحق ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي.تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة علاء الدين عمارة مأمور الفحص فلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب وسط ملابسه ومتعلقاته.بالعرض على أحمد أبو بكر، رئيس القسم قام بتكليف محمد محمود ابراهيم عمر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1400 قطعة من مستحضرات التجميل داخل حقائبه، وتم جرد وتحريز المضبوطات بلجنة من أحمد محمد عبد الواحد وسامي نبيل ومحمد نسيم.وقرر أسامة دياب، مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركي برقمى 27 و28 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الذي بحوزته العملة الي نيابة الشئون المالية والتجارية للاختصاص بعد تسليمه المسموح له قانونا وهو ما يوازي عشرة آلاف دولار أمريكي.