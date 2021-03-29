غدا.. استكمال محاكمة 8 متهمين بخلية «داعش حلوان»

تستكمل الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، غدا الثلاثاء محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تهم حيازة سلاح ناري، وضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.