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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

150 ألف سيارة سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات (إنفوجراف)

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:11 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
سمر محمدين
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أطلقت الحكومة مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود، من خلال العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمواطن المصري، إذ تستهدف خطة المشروع القومي خفض معدلات الاعتماد على استيراد منتجات الوقود السائل من البنزين أو السولار.

ومؤخرا تابعت وزارة البترول والثروة المعدنية الإجراءات التنفيذية لبرنامج التوسع في إنشاء محطات تموين وتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.

يستهدف المشروع القومي تحويل نحو 150 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود، بالإضافة لإنشاء 366 محطة لتموين تلك السيارات بالغاز الطبيعي، خلال ثلاث سنوات، بمعدل 50 ألف سيارة سنويًا.

خلال عام 2021 تستهدف المبادرة الرئاسية تحويل 15 ألف سيارة ميكروباص و55 ألف سيارة ملاكي وأجرة، وتتراوح تكلفة التحويل للغاز بين 4.500 إلى 9 آلاف جنيه حسب سعة السيارة.

يبلغ عدد السيارات المحولة والعاملة بالغاز الطبيعي في مصر نحو 13732 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي بنهاية عام 2017 – 2018، إذ ارتفعت مقارنةً بعام 2016 – 2017 والتي بلغت فيه 6416 سيارة تم تحويلها بالغاز.

وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2018 وصل إجمالي عدد المركبات في مصر 10.881 مركبة، منها 4.952 مليون سيارة خاصة، و376456 أجرة، و15321 أتوبيس نقل عام.

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