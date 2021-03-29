رئيس هيئة قناة السويس: لأول مرة يتم تعويم سفينة جانحة دون تفريغ حمولتها

قال رئيس قناة السويس أسامة ربيع، إن تحرير السفينة جرى دون تفريغها لأول مرة في التاريخ.وأضاف في مؤتمر صحفي قبل قليل: "لو وقع حادث السفينة البنمية بأي مكان في العالم سيستغرق 3 أشهر لإنقاذها.. السفينة البنمية تم إنقاذها وتعويمها بالكامل في زمن قياسي دون خسائر بشرية أو حمولتها".