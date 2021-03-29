سفير ألمانيا لدى ليبيا يؤكد دعم بلاده في مجال الطاقات المتجددة

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا استعداد بلاده لدعم ليبيا في مجال الطاقات المتجددة وتقديم الدعم الفني لقطاعات الكهرباء والصحة والبنية التحتية.وأوضح السفير الألماني- خلال لقائه وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الأخبارية اليوم الإثنين، حرص الشركات الألمانية لاستئناف عملها في ليبيا بأقرب وقت ممكن.ومن جانبه، أعرب وزير الأقتصاد الليبي عن رغبه بلاده في تفعيل التعاون نحو شراكة طويلة الأمد مع ألمانيا التي تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة ليبيا.. مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت جملة من السياسات والتدابير والإجراءات لمعالجة الملف الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحديد الأولويات ضمن خطة عملها لعودة الأنشطة الاقتصادية من خلال الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد الميزانية والنظام اللامركزي وسياسة الدعم وتشجيع القطاعات الغير نفطية والاهتمام بالقطاع الخاص وتحسين الإنفاق ودعم الشرائح الضعيفة.