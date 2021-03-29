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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمري بدر» يثمن إجراءات البنك المركزي خلال الجائحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:50 م
البنك المركزي
البنك المركزي
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس بهاء العادلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرين مدينة بدر، أن البنك المركزي المصري قام بدور كبير خلال جائحة كورونا التي شهدها العالم.

أضاف العادلي، لـ"الدستور"، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الفيروس خلال الجائحتين الأولى والثانية أدت إلى إعادة تشغيل عجلة الإنتاج بالمصانع مرة أخرى، إضافة إلى زيادة المنتجات المحلية بالأسواق، ما أدى إلى الحد من استيراد مستلزمات إنتاج من الخارج.

تابع رئيس جمعية مستثمرين مدينة بدر أن الحكومة حافظت على القوة العمالية بالمصانع والشركات، كما أطلقت مبادرة للعمالة غير المنتظمة وهذا دليل على قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات ونجاح برامج الإصلاح الاقتصادي.

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