الجزائر: تسلم 920 ألف جرعة من اللقاح الروسى لكورونا قبل نهاية أبريل

أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الإثنين، أن الجزائر ستستلم قبل نهاية أبريل المقبل 920 ألف جرعة من اللقاح الروسي الخاص بالكورونا "سبوتنيك v".وقال بن بوزيد - في تصريحات اليوم: إن "الجزائر وقعت عقدًا مع الطرف الروسي لتسلم مليون جرعة من لقاح سبوتنيك، تسلمت منه على مرتين 50 ألف جرعة ثم 30 ألف جرعة، وفي انتظار تسلم 920 ألف جرعة قبل نهاية أبريل المقبل".وأضاف: أن الجزائر تقبل كل اللقاحات ولديها حاليا لقاحات سبوتنيك وأسترازينيكا وسينوفارم وتنتظر وصول لقاحات أخرى مثل فايزر، وجونسون أند جونسون، بالإضافة إلى لقاح صيني آخر، مؤكدّا أنه تم التوقيع على عقود مع كل هذه الشركات.وأوضح الوزير أن وزارة الصحة فضلت البدء في عملية التلقيح بتأن تفاديًا لوجود انقطاع في العملية، مؤكدا أن عدم تسلم لقاحات طيلة الفترة السابقة هو أمر خارج عن سيطرة الوزارة باعتبار أن من يبيع اللقاح هو من يسيطر.وأعرب عن اطمئنانه لانخفاض وتيرة انتشار وباء كورونا، وقال:"مطمئنون لاستقرار عدد الإصابات وننتظر وصول اللقاحات عن قريب ونتحدث عن المناعة الجماعية".