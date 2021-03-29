رئيس هيئة قناة السويس: «الرئيس قال لي سمعة مصر في رقبتك»

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: إن أصعب لحظات مرت عليه في حادث جنوح السفينة البنمية إيفر جيفن، هو وقت معرفته بجنوح السفينة، واليوم عندما أعلن توقعه باكتمال عمليات تعويم السفينة بحلول 11:30 صباحًا.





وأضاف الفريق أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أعلنا أننا حركنا السفينة بنسبة 80% وباقي 20% كنا متوقعين تحريرها على 11 ونصف، لكن عصلجت معانا وحررناها 3 ونصف عصرًا".





وأردف: "عندما تأخرنا في تعويم السفينة شعرت إني بخدع الناس وخفت تستغرق يومًا إضافيًا، لكن الحمد لله تم تحريرها".



