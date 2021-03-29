المغرب يمدد العمل بالإجراءات الاحترازية والإغلاق الليلي أسبوعين

قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير الماضي لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء واعتبارا من الساعة التاسعة ليلاوذكرت الحكومة - في بيان اليوم: أن هذا القرار يأتي بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحا: أن القرار يأتي على إثر تطور الوباء على الصعيد العالمي، وظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.وتشمل الإجراءات الاحترازية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى في الساعة 8 مساءً، وكذلك حظر التنقل الليلي في كافة الأرجاء من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.كما يتضمن القرار منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع الاجراءات الوقائية المعلن عنها سابقا.