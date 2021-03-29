البيت الأبيض: بايدن لا ينوي الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.وردًا على سؤال عما إذا كان النهج الدبلوماسي لبايدن تجاه كوريا الشمالية يتضمن "الجلوس مع الرئيس كيم جونج أون" مثلما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "أعتقد أن نهجه سيكون مختلفًا إلى أبعد حد وأن هذا (الاجتماع مع كيم) ليس في نيته".