خراجة يزور «الدستور» ويعد بحل مشكلات الوحدات السكنية للصحفيين (صور)

زار الكاتب الصحفي محمد خراجة، المرشح لعضوية نقابة الصحفيين "فوق السن"، المزمع إجراؤها الجمعة المقبلة 2 أبريل، مقر مؤسسة «الدستور» للحديث مع الزملاء عن برنامجه الانتخابي.وحث "خراجة"، الزملاء على المشاركة الفعالة لحسم الأصوات لصالح المرشحين الذين سيمثلون الجمعية العمومية بالنقابة، مطالبًا بضرورة اختيار المرشحين الأكثر قدرة على تمثيل الجمعية العمومية، لتحقيق طلباتهم في تحسين أوضاعهم بالمؤسسات، والسعي للحصول على مكاسب لهم خلال الفترة المقبلة.وقال خراجة، إن برنامجه الانتخابي يشمل الاستمار في تقديم الدعم والمساندة لكافة الزملاء وحل مشكلاتهم مع الوعد بتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة.وأضاف خراجة، أنه سيعمل علي رفع سقف قروض بنك ناصر الاجتماعي إلي 100 الف جنية للزملاء في المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية كما سيعمل علي حل مشكلات الزملاء المتعثرين مع البنوك وتأخر في السداد ورفع أسماء القوائم السلبية.وأشار إلى أن برنامجه يتضمن تدريب أبناء الصحفيين في البنوك خلال الإجازة الصيفية بالاضافة للحصول على موافقة مؤسسة بنك مصر لعلاج فيروس «سي».ووعد خراجة بحل كافة المشكلات الخاصة بالوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري واستعادة الكثير من الزملاء لوحداتهم السكنية بعد سحبها بسبب تعثرهم في السداد.