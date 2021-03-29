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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة رئيس باكستان ووزير دفاعه بكورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:44 م
عارف علوي
عارف علوي
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أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تلقي الجرعة الأولى فقط من اللقاح المضاد للفيروس حتى الآن.

وقال الرئيس الباكستاني- في تغريدة عبر حسابه على (تويتر)، أوردتها صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الإثنين- إن "الأجسام المضادة تبدأ في التكون بعد الجرعة الثانية التي كان موعدها في غضون أسبوع"، داعيًا الشعب الباكستاني إلى الاستمرار في توخي الحذر.

وفي غضون ذلك، أعلن حاكم إقليم السند عمران إسماعيل إصابة وزير الدفاع برويز خطاك بالفيروس، وذلك في تغريدة تمنى له فيها الشفاء العاجل. وكان إسماعيل قد أصيب بالفيروس وتعافى منه العام الماضي، بحسب الصحيفة.

وتأتي إصابة الرئيس الباكستاني ووزير الدفاع بعد ما يزيد قليلًا عن أسبوع من إصابة رئيس وزراء البلاد عمران خان وقرينته بفيروس كورونا.

وفي أعقاب ثبوت إصابة رئيس الوزراء، أوضحت وزارة الخدمات الصحية الوطنية أن رئيس الوزراء لم يكن محصنًا بشكل كامل عندما أصيب بالفيروس، حيث كان قد حصل على الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني قبل يومين فقط، مشيرة إلى أن أي لقاح يحتاج إلى مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة من تلقي الجرعة الثانية من أجل تكوين الأجسام المضادة.

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