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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية الإيطالية: وصول 6413 مهاجرًا منذ بداية 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:40 م
الداخلية الإيطالية
الداخلية الإيطالية
ا ش ا
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كشفت وزارة الداخلية الإيطالية، عن وصول 6413 مهاجرا إلى البلاد منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وأشارت الداخلية الإيطالية - في بيان اليوم: إلى أنه خلال ذات الفترة من العام الماضي، تم تسجيل 2794 مهاجرًا وافدًا، بينما في عام 2019 كانوا 506 مهاجرين فقط.

وأوضح البيان: أنه وفقا لجنسيات المهاجرين الوافدين هذا العام، بناءً على ما تم الإعلان عنه وقت الوصول، كانت الأغلبية من الجنسية الإيفوارية بمجموع 1019 مهاجرا وبنسبة 16٪ من الإجمالي، تليها التونسية 979 مهاجرا بنسبة 15٪، ثم غينيا 697 مهاجرا بنسبة 11٪، ثم بنجلادش 493 مهاجرا بنسبة 8٪، والسودان 388 مهاجرا بنسبة 6٪.

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