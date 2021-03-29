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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد عسكري إماراتي يزور المغرب لبحث التعاون والشراكة الاستراتيجية

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:49 م
وفد عسكري إماراتي
وفد عسكري إماراتي يزور المغرب
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استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبداللطيف لوديي اليوم الإثنين، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد عسكري كبير.

وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية: بأن الجانبين سلطا الضوء- خلال اللقاء- على العلاقات بين البلدين وجودة التعاون في العديد من المجالات، التي تجمع المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف البيان أن المباحثات بين المسئولين تناولت أيضًا تعزيز التعاون العسكري المغربي- الإماراتي وسبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

كما استقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، المسئول الإماراتي والوفد العسكري المرافق له.

وأوضح البيان أن المباحثات- التي جرت بحضور رؤساء المكاتب المعنية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، ومفتش القوات الجوية المغربية، وكذلك أعضاء الوفد الإماراتي والملحق العسكري بسفارة الإمارات العربية المتحدة في الرباط- تناولت مختلف جوانب التعاون العسكري بين البلدين.

وتستند علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المغربية والإماراتية إلى اتفاقية وقعت في مايو 2006، وتشمل مجالات التدريب وتبادل الزيارات والدعم العملياتي والتقني والمعدات.

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