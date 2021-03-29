إشادة دولية بجهود مصر فى إعادة التعويم: جنبت العالم خسائر 10 مليارات دولار يوميًا

أثارت محاولات إعادة تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفين»، التى علقت فى قناة السويس، منذ الثلاثاء الماضى، اهتمام الصحف العالمية والمواقع الدولية الإخبارية والمتخصصة، مع الإشادة بالجهود المصرية والنجاح فى حل أزمة السفينة الجانحة، ما فتح الباب أمام إعادة الملاحة فى القناة إلى طبيعتها.وكتبت شركة «إنتش كيب» لخدمات الشحن على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «إن سفينة الحاويات العملاقة (إيفر جيفين) أعيد تعويمها، أمس الإثنين».ميدل إيست: التعويم ينهى التكدسذكر موقع «ميدل إيست» البريطانى أن تعويم السفينة، أمس، يعزز آمال إعادة فتح الممر المائى الذى بات مزدحمًا بسبب تراكم السفن. وأضاف الموقع، فى تقرير له: «بعد مزيد من أعمال الجرف والتكريك خلال عطلة نهاية الأسبوع، عمل عمال الإنقاذ من هيئة قناة السويس وفريق من شركة «سميت سالفج» الهولندية على تحرير السفينة باستخدام قوارب السحب فى الساعات الأولى من أمس الإثنين».وقال بيتر بيردوفسكى، الرئيس التنفيذى لشركة «بوسكاليس»، الشركة الأم لشركة «سميت سالفدج»، التى ساعدت فى جهود تحريك السفينة الجانحة للإذاعة الهولندية العامة: «لدينا حركة، وهذه أخبار جيدة». وقال مصدر مشارك فى عملية الإنقاذ لوكالة «رويترز»، أمس، إنهم يعيدون تثبيت السفينة ويتوقعون أنه مع المد المواتى لن تكون هناك حاجة لنقل البضائع من على متنها.الإندبندنت: إنجاز كبير يحيى الآمال بعودة رحلات الشحنكتبت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن عملية إعادة تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس إنجاز كبير، يعزز الآمال بعودة حركة الشحن فى هذا الممر الملاحى العالمى.وأضافت أن إعادة تعويم السفينة يؤدى إلى تحرير حركة الشحن التى تقدر قيمتها بنحو ٩.٦ مليار دولار فى اليوم الواحد.وول ستريت: إنهاء اضطراب الإمدادات بات وشيكًاأشادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، بجهود إعادة تعويم السفينة، وقالت فى تقريرها، أمس: «لقد حرر المهندسون السفينة الجانحة التى كانت تسد القناة، وتعمل زوارق القطر على تقويم مسارها، ما قد يعيد قريبًا فتح طريق التجارة الحيوى وينهى أيام اضطراب الإمدادات العالمية».سى إن إن: نجاح جهود تمت على مدار الساعةأشادت شبكة «سى إن إن» الأمريكية بالجهود المصرية وقالت: «لقد تمت إعادة تعويم سفينة الحاويات «إيفر جيفين» بنجاح فى أعقاب جهود دولية على مدار الساعة لإزاحة السفينة الضخمة وإعادة فتح ممر الشحن العالمى».شينخوا:القناة أهم شريان للتجارة البحريةقالت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إن قناة السويس أهم شريان رئيسى للتجارة البحرية العالمية، لأنها تسمح للسفن بالسفر بين أوروبا وجنوب آسيا دون الإبحار حول إفريقيا، وبالتالى تقلل مسافة الرحلة البحرية بين أوروبا والهند بحوالى ٧٠٠٠ كيلومتر، كما يمر منها حوالى ١٢٪ من حجم التجارة العالمية.فويس أوف أمريكا: مصر كانت حريصة على استئناف حركة المروركتب موقع «فويس أوف أمريكا»: «لقد كانت مصر حريصة على استئناف حركة المرور على طول قناة السويس، والتى تحقق عائدات تتراوح بين ٥ و٦ مليارات دولار كل عام، ووفقًا لدراسة أجرتها شركة التأمين الألمانية أليانز، فإن كل يوم من انسداد القناة يمكن أن يكلف التجارة العالمية بين ٦ و١٠ مليارات دولار». ووفقًا للموقع الأمريكى، فقد تضمنت جهود الإنقاذ كثيرًا من أعمال الحفر، لإزالة جزء من ضفة القناة ومجموعة من القاطرات القوية التى تسحب السفينة، وكان أكثر من ٣٦٠ سفينة تنتظر دخول القناة حتى وقت متأخر، من أمس الأول الأحد، قبل نجاح عملية إعادة تعويم السفينة، أمس.نيويورك تايمز: ناقلة الحاويات أصبحت حرةأشادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بجهود تعويم السفينة الجانحة وقالت: «السفينة أصبحت حرة، ما يزيد الآمال باستنئاف المرور قريبًا فى قناة السويس والحد من التداعيات الاقتصادية لهذا التعطيل». وأضافت الصحيفة الأمريكية: «إن عملية المد والجزر ساعدت فى عملية التعويم، وكان فريق الإنقاذ قد عمل لمدة خمسة أيام وليال متتالية». كما أشادت وكالة «بلومبرج» الأمريكية بالجهود المصرية فى إعادة تعويم السفينة، مؤكدة أن هذه المجهودات تكللت بالنجاح، فى خطوة مهمة نحو عودة الحركة لأحد أكثر ممرات التجارة أهمية فى العالم.Tribtown: ممر رئيسى بين أوروبا وآسياذكر موقع «tribtown» أن قناة السويس أهم ممر للتجارة بين أوروبا وآسيا، ويمر بها ١٢٪ من حجم التجارة العالمية، لكنها تمثل ٣٠٪ من حركة حاويات الشحن اليومية فى العالم، وحسب الأرقام الرسمية، فقد مر نحو ١٩ ألف سفينة عبر القناة العام الماضى.وأضاف: «بسبب السفينة العالقة تعيَّن على السفن بالفعل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح فى جنوب إفريقيا لتجنب القناة، مما يؤدى إلى إبطاء وصول الحاويات إلى وجهاتها، كما يمكن أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف وزيادة الأسعار التى تصل فى النهاية إلى المستهلكين». ونقل عن جارى هوفباور، زميل أول غير مقيم فى معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولى، قوله: «أسعار الشحن سترتفع، وهذا يعنى نقصًا على مستوى المستهلك، وسيعنى أيضًا ارتفاعًا إلى حد ما فى أسعار النفط».