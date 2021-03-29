خبراء النقل البحرى: «القناة» تخطت الأزمة بإمكاناتها الضخمة

أشاد خبراء النقل البحرى بقدرة مصر على التعامل بنجاح مع أزمة سفينة الحاويات الضخمة «إيفر جيفين»، الجانحة فى المجرى الملاحى لقناة السويس منذ أيام، ما أدى إلى تكدس السفن المارة عبر القناة من الجانبين. وشدد الخبراء على أن القدرة على إنهاء هذه الأزمة- الصعبة جدًا من الناحية الفنية- من خلال إمكانات وقدرات الدولة المصرية هو أمر يستحق الإشادة والتقدير، فليس من السهل حل مثل هذه المشكلات دون مساعدة دولية. وكشفوا عن أن المهمة الحالية لمسئولى وموظفى هيئة قناة السويس تتمثل فى إنهاء تكدس السفن على جانبى القناة، بعد تعويم السفينة الجانحة بشكل كامل ونقلها، متوقعين أن يستغرق هذا يومين.عصام الدين بدوى: ما حدث لن يتسبب فى تراجع عدد السفن المارةأرجع اللواء عصام الدين بدوى، الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية، النجاح فى حل أزمة السفينة الجانحة إلى تمتع هيئة قناة السويس بإمكانات كبيرة، وكفاءات إدارية قوية صاحبة فكر متقدم، ما مكّنها من مواجهة هذه الأزمة الصعبة وحلها فى النهاية، دون مساعدة من أى دولة. وقال «بدوى» إن منظومة العمل فى هيئة قناة السويس على قدر كبير من الكفاءة والقدرة، ما أهّلها للنجاح فى تعويم جزء كبير من السفينة، دون سحبها عنوة، حتى لا يحدث أى ضرر فى هيكلها.وأضاف: «موظفو قناة السويس كانوا موجودين بجانب السفينة، منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة، سواء المعنيون بالتكريك أو قائدو السفن وصولًا إلى رئيس الهيئة العامة للقناة».وتابع: «بعد الانتهاء من تعويم السفينة الجانحة ستكون لدى هؤلاء الموظفين مهمة أصعب، تتمثل فى مساعدة كل السفن العالقة المتكدسة على طرفى القناة فى العبور، فهم سيعملون ليل نهار لتنظيم القوافل القادمة من الشمال ومن الجنوب».وائل قدورة: الهيئة تواصل العمل ليل نهار لإنهاء التكدسقال اللواء وائل قدورة، خبير النقل البحرى عضو مجلس إدارة قناة السويس سابقًا، إن نجاح هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفين» يرجع إلى امتلاك مصر كل الإمكانات التى تؤهلها لتخطى هذه الأزمة، وهو ما حدث بالفعل دون أى مساعدات. وأضاف «قدورة»: «من خلال هذه الإمكانات تواصلت أعمال التكريك، منذ جنوح السفينة قبل أيام، ووصلت نتائجها إلى إزالة ٢٧ ألف متر من الرمال، وصولًا إلى النجاح الكبير فى تعويم السفينة الذى يعكس قدرة مصر على التعامل مع مثل هذه الأزمات بشكل جيد ومنظم».وشدد على أن حركة الملاحة فى قناة السويس ستعود إلى طبيعتها من جديد بعد تخفيف التكدس الموجود فى شمال وجنوب المجرى الملاحى، خلال يومين تقريبًا، موضحًا أنه بعد تحرك السفينة الجانحة ستُنقل إلى البحيرات المُرة، وتبدأ بعدها مرحلة إخراج المراكب المتكدسة، بحيث يخصص يوم لمراكب الشمال، ثم اليوم الذى يليه للجنوب.وأشار خبير النقل البحرى إلى أن هذه الأزمة لن تسبب أى تراجع فى عدد السفن التى تمر من خلال قناة السويس، وسيظل المعدل كما هو، لأن القناة هى أقصر وأسرع وأكثر الممرات أمانًا فى العالم، بما يخفض التكلفة على أصحاب السفن المارة من خلالها، وبالتالى تحقيق ربح أكبر.الصادق حبيب: التخلص من 9 آلاف طن مياه لتخفيف الحمولةقال اللواء بحرى أركان حرب أحمد محمد الصادق حبيب، مدير الكلية البحرية السابق رئيس هيئة موانئ بورسعيد السابق، إن تعويم السفينة «إيفر جيفين» جاء تتويجًا لمجهودات مصرية ضخمة، واحتاج إلى أيام من العمل المستمر.وأرجع «الصادق» الفضل فى تعويم «إيفر جيفين» إلى عمليات التكريك التى بدأت منذ جنوحها، إضافة إلى قوة ١٠ قاطرات عملاقة اتّحدت من أجل إعادة السفينة إلى مسارها الطبيعى.وأوضح أن مهندسى قناة السويس استغلوا المد والجزر العالى، باستخدام حسابات محددة يفهمها المتخصصون فى هذا المجال، من أجل الاستفادة من القوة الطبيعية، إلى جانب إزالة كميات ضخمة من الرمال خلال تلك الفترة الوجيزة، حتى تعود «إيفر جيفين» إلى حالة الطفو فى الماء.وأشاد بالخطة المصرية لإعادة تعويم السفينة الجانحة، والتى تضمنت تخفيض حمولتها من خلال التخلص من كميات كبيرة وصلت إلى ٩ آلاف طن من مياه الصابورة، والتى تكون فى السفينة من أجل الحفاظ على اتزانها، إضافة إلى سحب كميات من الوقود من أجل تسهيل شدها.نبيل عبدالوهاب: قدمنا درسًا فى التعامل مع الأوضاع الخطرةقال اللواء ربان نبيل عبدالوهاب، أحد أبطال القوات البحرية المصرية أثناء حربى الاستنزاف وأكتوبر، إن مصر قدمت درسًا فى كيفية التعامل مع وضع خطر كانت تمر به قناة السويس، بعد جنوح السفينة «إيفر جيفين»، مؤكدًا أن إعادة تعويم السفينة جاءت بشكل مدروس ووفقًا لخطة عمل واضحة، وبعيدة عن الارتجال.وأضاف: «بداية حل الأزمة كانت باستعانة قناة السويس بمجموعة من أكفأ رجال البحرية المصرية، وكانت لديهم الدراسات الكافية للتعامل مع الموقف، دون الإضرار بالسفينة أو تعريضها للخطر».وأوضح أن أى عمليات تكريك عشوائية كان من الممكن أن تؤثر على هيكل السفينة والإخلال بتوازنها، ما كان سيصنع كارثة كبيرة فى القناة، مشيدًا بالنجاح فى إعادة تعويم «إيفر جيفين» دون حدوث أى شروخ فى مقدمة السفينة التى كانت قد «غرزت» فى الرمال.وائل وصفى: العملية نُفذت على أعلى مستوىقال وائل وصفى، خبير تأمين بحرى، إن الممرات المائية حول العالم تتعرض دائمًا لمثل هذه الوقائع، ومن الطبيعى حدوث تعطل فى حركة أى مجرى ملاحى بسبب تعطل سفينة.وأشار «وصفى» إلى أن الفارق يكمن فى مدى حل تلك الأزمات والتعامل معها، الأمر الذى ركزت عليه فرق الإنقاذ البحرية المصرية فى تعويم السفينة، لافتًا إلى أنه ستتم المطالبة بدفع تعويضات نظرًا للتعطل الذى تعرض له المجرى الملاحى العالمى، والشركة المالكة لتلك السفينة أو شركات التأمين التى تتبعها هى من ستتحمل تكلفة التعويض.ورأى خبير التأمين البحرى أن عملية تعويم السفينة كانت على أعلى مستوى، ولم يكن هناك أى تقصير، وكان واضحًا منذ البداية حجم مجهودات قيادات الإنقاذ والنقل البحرى فى حل الأزمة وتعويم السفينة التى كانت محمّلة بأطنان من البضائع.سيد حجازى: التحفظ على السفينة لحين دفع تعويضاتقال المهندس سيد حجازى، رئيس شعبة العلاقات البحرية ببورسعيد، إن عملية تعويم السفينة نجحت بالفعل، بفضل المجهودات المستمرة على مدار الأيام الماضية، موضحًا أن تلك المجهودات جبارة واستطاعت إنهاء الأزمة.وأضاف «حجازى» أن قيادات هيئة قناة السويس تعمل على حل أزمة السفينة بشكل نهائى، مشيرًا إلى أن تحريك سفينة بهذا الحجم فى ظل الحمولة الكبيرة إنجاز ضخم، تطلب مجهودًا ودقة حتى لا يقع أى خسائر. وكشف عن أنه سيتم التحفظ على السفينة لحين دفع الشركة المالكة لها تعويضات لقناة السويس، نظرًا لحجم الخسائر والتعطيل الذى تكبده المجرى الملاحى.