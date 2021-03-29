الخميس.. مناقشة «مختارات قصصية» بموقع صدى ذاكرة القصة المصرية

يناقش الروائي والقاص سيد الوكيل مجموعته القصصية "مختارات قصصية" بموقع صدى ذاكرة القصة المصرية، ويناقشه كلا من الناقد محمود الضبع، الناقد حمدي النورج، والناقد حسين دعسة من الأردن، والناقدة فدوى العبود من سوريا، ويدير المناقشة الناقد مصطفى الضبع، وذلك في الساعة السادسة مساء الخميس المقبل.جدير بالذكر أن الكاتب والروائي سيد الوكيل مؤسس موقع صدى ذاكرة القصة المصرية، وصدر له العديد من الأعمال الإبداعية في مجالات القصة والرواية والدراسات النقدية منها في مجال القصة "أيام هند"و" الروح غناها"، و"مثل واحد آخر"، و" لمح البصر". وفي مجال الرواية صدر له "فوق الحياة قليلا"، و"شارع بسادة" وغيرها.وفي مجال الدراسات النقدية صدر له " أفضية الذات.. قراءة في اتجاهات السرد القصصى"، و"عملية تذويب العالم"، و"مقامات في حضرة المحترم، مقاربات نقدية في أدب نجيب محفوظ".