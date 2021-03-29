مؤسسات دولية تطالب بتقديم تمويل حاسم للأزمة السورية

طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إضافة إلى الهلال الأحمر العربى السوري، المجتمع الدولى بترجمة الأقوال إلى أفعال وضمان تمويل حاسم لواحدة من أكثر الأزمات وحشية وبعيدة المدى فى العصر الحالى وهى الأزمة السورية.وقال بيان مشترك لهم اليوم فى جنيف، عشية انعقاد مؤتمر بروكسل لدعم سوريا، إن الشعب السورى ما زال يعانى من تحديات مستمرة بعد عشر سنوات من النزاع، حيث تستمر الأعمال العدائية والانهيار الاقتصادى ووباء كورونا الذى أدى إلى تفاقم الاحتياجات الانسانية الهائلة.أشار البيان إلى أن قرابة 13 مليون شخص هم بحاجة الى مساعدة عاجلة خاصة وانهم اكثر اعتمادًا إلى المساعدات من أى وقت مضى.بيان المنظمات أشار إلى أنه يجب الاستمرار برغم التحديات الأمنية فى إيجاد طرق لإصلاح البنية التحتية الحيوية والتأكد من حصول الموطنين على الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء والخدمات الصحية العاملة.ودعت المنظمات المشاركة فى البيان إلى ضمان تمتع العاملين فى المجال الإنسانى بوصول مستدام وآمن وغير ذى دوافع سياسية إلى جميع الأشخاص والأسر والمجتمعات المحتاجة، وحث البيان الدول وجميع أطراف النزاع احترام القانون الدولى الإنسانى وضمان احترامه فى عملياتهم.وقال البيان: إن هناك حاجة ماسة إلى الدعم لمساعدة السوريين الذين يعيشون خارج وطنهم ولفت إلى أنه من بين 16.7 مليون شخص تضرروا من الأزمة السورية يتم استضافة أكثر من ثلثهم حاليًا فى البلدان المجاورة، حيث تساعد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر فى دعم ملايين الأشخاص بما في ذلك من خلال المساعدات النقدية واسعة النطاق في أماكن مثل تركيا واضاف انه بالتوازى مع ذلك تقوم الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر فى جميع أنحاء أوروبا وأماكن أخرى بتنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة لمساعدة السوريين على الاندماج في المجتمعات المضيفة لهم.قال رئيس الاتحاد الدولى فرانشيسكو روكا: إنه وعلى مدى العقد الماضى كان هناك سخاء وتضامن هائلين فى شكل تمويل مساعدات لسوريا والدول المجاورة ولكن لسوء الحظ فهناك اليوم تراجع للتبرعات بينما تزداد الأزمة الإنسانية سوءًا كل يوم، وشدد على أن هناك حاجة إلى التمويل أكثر من أى وقت مضى لضمان أن يتمكن السوريون من تغطية احتياجاتهم الأساسية والحفاظ على حياة كريمة، وأكد روكا أن المساعدات والتمويل وحدهما برغم ذلك لن يحلا الأزمة.