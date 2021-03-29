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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تشهد حفل توقيع كتاب «ثقافة البيرو في مصر»

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:28 م
حفل توقيع كتاب ثقافة
حفل توقيع كتاب ثقافة البيرو في مصر
هبه عويضه
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شهدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم حفل توقيع كتاب "ثقافة البيرو في مصر" بمقر المركز الثقافي الإسباني بالإسكندرية، لخلق المزيد من أطر التعاون المشترك وخاصة في الجانب الثقافي بين البلدين وتعزيز وتقوية العلاقات في جميع المجالات.

شهد مراسم التوقيع؛ السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الجنوبية، والدكتور بول باريدس بورتييا سفير جمهورية البيرو بالقاهرة، والسيد خابيير رويس مدير المركز الثقافي الإسباني بالإسكندرية والقاهرة.

وخلال كلمتها، أكدت عارز، على قوة العلاقات التى تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البيرو باعتبارهما دولتين محوريتين بقارتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مشيرة إلى التشابة الكبير وأوجه التلاقي بين الحضارة المصرية القديمة وحضارة الانكا القديمة والتى امتدت عبر عصر.

هذا وقد ثمنت نائب المحافظ، مراسم توقيع كتاب "ثقافة البيرو في مصر" في الإسكندرية، مما يؤكد إدراك جمهورية البيرو لمكانة ومنزلة محافظة الإسكندرية باعتبارها عاصمة مصر الثانية وملتقى الحضارات والثقافات المختلفة، مؤكدة أن محافظة الإسكندرية حريصة على تطوير سبل التعاون الثنائي مع الجانب البيروني علي كافة الأصعدة، وفي جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتة إلى أن الإسكندرية تمتلك العديد من عوامل الجذب التى تساهم في تطوير العلاقات البيرونية المصرية.

أوضح السفير أشرف منير، أن هناك علاقات قوية مشتركة بين مصر وأغلب دول أمريكا اللاتينية والتي بدأت منذ أكثر من ٧٠ عام، مشيرا إلى أنه هناك العديد من عوامل التشابه بين الشعب المصري وشعوب دول أمريكا اللاتينية وخاصة في الظروف الحياتية والثقافية، كما أن هناك العديد من أوجه التشابه بين الحضارة الفرعونيةو حضارة الانكا،لافتا إلى أن وزارة الخارجيةالمصرية تعمل بجد لتعميق العلاقات في جميع المجالات مع جميع دول أمريكا اللاتينية.

ومن جانبه، أكد سفير جمهورية البيرو أن الكتاب "ثقافة البيرو في مصر" يمثل علامة فارقة في تاريخ العلاقات الثقافية بين البلدين فقد جاء في إطار الذكرى المئوية الثانية لاستقلال دولة البيرو، كما أن الكتاب يشتمل على مجلدين كل مجلد يحتوي على ٧٥٠ صفحة بها ١٠ أبحاث باللغتين الإسبانية والعربية، مشيرا إلى أن الكتاب حظي بدعم من وزارة الثقافة المصرية.

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