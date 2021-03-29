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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انهيار جزئي لعقار في السيدة زينب

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:24 م
عقار
عقار
عمرو المزيدي - هدير مصطفى
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انهار مساء اليوم الاثنين جزء من منزل مهجور بحي السيدة زينب.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بسقوط جزء من منزل قديم بشارع المبتديان بحي السيدة زينب.

على الفور انتقل رجال الأمن وفرق الإنقاذ البري، وتبين من الفحص انهيار سقف مطبخ ودورة مياه بعقار مكون من ٣ طوابق بدون مصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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