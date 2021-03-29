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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السفير السعودى: نقلت للمصريين وقوف المملكة بجانبهم بأزمة السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:53 م
أسامة بن أحمد نقلي
أسامة بن أحمد نقلي
كتب : عمرو رشدى
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هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم، جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة نجاح هيئة قناة السويس والسلطات المصرية في التعامل الناجح والمثالي مع الحادثة العرضية لجنوح سفينة الحاويات، وإعادة حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.

وأشار سفير المملكة لدى مصر في تصريح اليوم إلى قيامه بالتواصل مع المسئولين في مصر، ونقل لهم وقوف المملكة إلى جانب مصر في هذه الأزمة العابرة واستعدادها للمساهمة في تقديم أى مساعدات فنية ولوجستية وفق ما تراه، مشيدًا بحسن إدارة السلطات المصرية مع هذه الأزمة التي تمت معالجتها في فترة قياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبسواعد الكفاءات المصرية الشقيقة.

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