السفير السعودى: نقلت للمصريين وقوف المملكة بجانبهم بأزمة السفينة الجانحة

هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم، جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة نجاح هيئة قناة السويس والسلطات المصرية في التعامل الناجح والمثالي مع الحادثة العرضية لجنوح سفينة الحاويات، وإعادة حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.وأشار سفير المملكة لدى مصر في تصريح اليوم إلى قيامه بالتواصل مع المسئولين في مصر، ونقل لهم وقوف المملكة إلى جانب مصر في هذه الأزمة العابرة واستعدادها للمساهمة في تقديم أى مساعدات فنية ولوجستية وفق ما تراه، مشيدًا بحسن إدارة السلطات المصرية مع هذه الأزمة التي تمت معالجتها في فترة قياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبسواعد الكفاءات المصرية الشقيقة.