إيطاليا تسجل 12 ألفا و916 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين: أنه تم تسجيل 12 ألفا و916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و417 وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية: أن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 3 ملايين و544 ألفا و957 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالمرض 108 آلاف و350 شخصا.وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء حوالي 156 ألفا و692 اختبارا جديدا لكوفيد-19 مقارنة بـ 272 ألفا و360 اختبارا في اليوم السابق، إذ ارتفع معدل إيجابية الاختبارات من 7،2% إلى 8،2 %.