مصر تنجح كالعادة.. 369 حاوية وناقلة تنتظر العبور.. والفريق أسامة ربيع: مرورها يستغرق 3 أيام

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، استئناف حركة الملاحة فى القناة، بعد نجاح الهيئة بإمكاناتها فى إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN»، التى جنحت فى الكيلومتر ١٥١، الثلاثاء الماضى، خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب، فى رحلتها القادمة من الصين إلى هولندا.

وذكرت الهيئة، فى بيان، أنه تم البدء فى تعويم السفينة التى تسد مجرى القناة منذ قرابة أسبوع، وأنها تستعد لاستئناف حركة الملاحة فى قناة السويس، وبدء جهود عبور قوافل السفن المنتظرة، بعد تعويم السفينة، التى تم توجيهها للانتظار فى منطقة البحيرات لفحصها فنيًا.

وبعد بيان الهيئة، عادت أنباء تتردد حول أن السفينة العالقة عادت إلى وضعها فى عرض القناة، بفعل الرياح الشديدة، قبل محاولة القطر التالية، ليخرج الفريق أسامة ربيع، بحلول عصر أمس، مؤكدًا استئناف حركة الملاحة، بعد النجاح فى إنقاذ وتعويم السفينة.

وكشف «ربيع» عن أن ٣٦٩ سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة، من بينها عشرات سفن الحاويات والبضائع الصب، وناقلات النفط والغاز الطبيعى والبترول المسال، موضحًا أن مرور السفن المنتظرة قد يستغرق بين ٢.٥ و٣ أيام.

وقال المهندس صبرى نصر، مدير مركز المحاكاة التابع للهيئة العامة لقناة السويس، إن السفينة تتبع الخط الملاحى «EVER GREEN»، ويبلغ طولها ٤٠٠ متر وعرضها ٥٩ مترًا، وتصل حمولتها الإجمالية إلى ٢٢٤ ألف طن، وأرجع جنوحها إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، نظرًا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، وبلوغ سرعة الرياح ٤٠ عقدة، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة وبالتالى جنوحها، مستدركًا: «هذا ليس السبب الرئيسى، لكنه جزء من مجموعة أسباب متتالية أدت إلى هذا الحادث».

واستعرض «نصر» تفاصيل جهود الهيئة لإنقاذ وتعويم السفينة، مشددًا، فى مؤتمر صحفى بالإسماعيلية، على أن رجال الهيئة أدوا عملًا عظيمًا، وتحركوا رفقة وحدات والقاطرات لإجراء محاولات الإنقاذ منذ اللحظة الأولى لوقوع الأزمة، بالتزامن مع تعليق حركة الملاحة فى قناة السويس، لحين الانتهاء من أعمال التعويم.

وأوضح أن هذه المحاولات تضمنت أعمال التكريك بمحيط السفينة، بواسطة كراكتين من كراكات الهيئة، وهما «مشهور» و«العاشر من رمضان»، فضلًا عن جهود تسهيل عملية التعويم بإزالة الرمال المحتجزة عند مقدمة السفينة، من خلال ٤ حفارات أرضية.

وأضاف: «نسبة إنجاز أعمال التكريك المستهدفة بواسطة الكراكة (مشهور)، لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة، بلغت نحو ٨٧٪، بمعدلات تكريك تقترب من ١٧ ألف متر مكعب من الرمال، حتى الجمعة الماضى، ثم زادت إلى ٢٧ ألف متر مكعب من الرمال، على عمق وصل إلى ١٨ مترًا، مع مراعاة حدوث انهيارات ترابية من أسفل السفينة للمناطق التى يتم تكريكها».

وشدد على أن أعمال التكريك تلك تمت بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحى، بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر بحوالى ١٠ أمتار من السفينة، مبينًا أنه «لن نتمكن من التكريك بعد هذه المسافة، لكننا سنستعيض عن ذلك بالانهيارات الترابية التى ستتم من تلقاء نفسها».

وتضمنت جهود الإنقاذ والتعويم أيضًا أعمال شد ودفع للسفينة بواسطة عدة قاطرات عملاقة، فى مقدمتها القاطرتان «بركة ١» و«عزت عادل» بقوة شد ١٦٠ طنًا لكل منهما، والتى جاءت فور انتهاء أعمال التكريك.

وقال مدير مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس إن الهيئة أجرت تجارب الشد بواسطة القاطرتين «بركة ١» و«عزت عادل»، فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة، التى تتراوح بين ١٥ و٢٠ ألف متر مكعب من الرمال.

وشرح: «مناورات الشد تمت بواسطة ١٢ قاطرة تعمل من ٣ اتجاهات مختلفة، بداية من القاطرتين (بركة ١) و(عزت عادل)، اللتين عملتا على شد مقدمة السفينة، فيما تدفع ٦ قاطرات مؤخرة السفينة جنوبًا، وتشد ٤ قاطرات أخرى مؤخرة السفينة جنوبًا».

ونوه إلى الاستعانة بالقاطرتين الجديدتين «عبدالحميد يوسف» و«مصطفى محمود»، للمشاركة فى مناورات الشد، بعد اكتمال بنائهما فى ترسانة بورسعيد البحرية، بقوة شد ٧٠ طنًا، وانتهاء تجارب البحر وتجارب التشغيل، بما يحقق الاستفادة من إمكانياتهما وقدراتهما التى تواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الوحدات البحرية المعاونة.

وأضاف: «كل تلك الجهود نجحت فى إعادة تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة، بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر، وتعديل مسارها بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠٪، وابتعاد مؤخرتها عن الشاطئ بمسافة ١٠٢ متر بدلًا من ٤ أمتار، وتم تعديل مسار السفينة بشكل كامل لتسير فى المجرى الملاحى».

ونبه إلى أن «الحادث لو قدر له الوقوع فى قناة السويس الجديدة لاستمرت حركة الملاحة بشكل منتظم دون تعطل، لكنه وقع فى مدخل القناة الجنوبى، ما أدى إلى حدوث إغلاق للقناة».

وعن تلقى الهيئة مساعدة من إحدى الشركات الهولندية، قال «نصر» إن هذا حدث بالفعل، وتحديدًا من قبل شركة «SMIT» الهولندية، التى تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الإنقاذ البحرى، وأشادت بالإجراءات التى اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة.

وأوضح «نصر» أن فريق عمل الشركة الهولندية اجتمع مع لجنة إدارة الأزمات فى هيئة قناة السويس، لمناقشة سبل تعويم السفينة، وطرح السيناريوهات المقترحة، بما فى ذلك إمكانية إجراء أعمال التكريك بمحيط السفينة من خلال كراكات الهيئة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى تتويجًا للتواصل والتنسيق المستمرين بين هيئة قناة السويس، والخط الملاحى «EVER GREEN» المالك للسفينة، فى إطار جهود حل الأزمة الهادفة إلى تعويم السفينة، واستئناف حركة الملاحة مرة أخرى فى القناة.

وحسب «رويترز»، تراجعت أسعار النفط الخام، بعد إعلان إحراز تقدم فى تعويم السفينة.

