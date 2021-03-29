رئيس حزب الحرية: إرادة المصريين ستظل باقية في مواجهة التحديات

أشاد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، بنجاح هيئة قناة السويس بكافة أجهزتها في إنهاء أزمة السفينة الجانحة، مؤكدا على نجاح أجهزة الدولة المصرية فى إدارة الأزمات المختلفة بسرعة وحرفية.وأضاف رئيس حزب الحرية، فى بيان له اليوم الاثنين، ن أزمة السفينة أوضحت للعالم أجمع أهمية مجرى قناة السويس كممر دولي يهم العالم ومصدر من مصادر الأمان لحركة التجارة العالمية، كما بينت أن مصر تمتلك أجهزة وأسطول بحرى ملاحى قوى بالإضافة إلى التدريب العالى والخبرة الكبيرة التى يمتاز بها العاملين بهيئة قناة السويس الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل مواجهة هذه الأزمة.وأشار إلى أن إرادة المصريين ستظل باقية في مواجهة التحديات والصعاب وستمضي إلى الأمام دائمًا مثلما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد على أن إرادة المصريين نتحدى بها جميع الصعاب.كما وجه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى كل أفراد الشعب المصري العظيم بمناسبة نجاح الجهود المصرية بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.