رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس حزب الحرية: إرادة المصريين ستظل باقية في مواجهة التحديات

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:22 م
الدكتور ممدوح محمد
الدكتور ممدوح محمد محمود
سيد على
طباعة
أشاد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، بنجاح هيئة قناة السويس بكافة أجهزتها في إنهاء أزمة السفينة الجانحة، مؤكدا على نجاح أجهزة الدولة المصرية فى إدارة الأزمات المختلفة بسرعة وحرفية.

وأضاف رئيس حزب الحرية، فى بيان له اليوم الاثنين، ن أزمة السفينة أوضحت للعالم أجمع أهمية مجرى قناة السويس كممر دولي يهم العالم ومصدر من مصادر الأمان لحركة التجارة العالمية، كما بينت أن مصر تمتلك أجهزة وأسطول بحرى ملاحى قوى بالإضافة إلى التدريب العالى والخبرة الكبيرة التى يمتاز بها العاملين بهيئة قناة السويس الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل مواجهة هذه الأزمة.

وأشار إلى أن إرادة المصريين ستظل باقية في مواجهة التحديات والصعاب وستمضي إلى الأمام دائمًا مثلما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد على أن إرادة المصريين نتحدى بها جميع الصعاب.

كما وجه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى كل أفراد الشعب المصري العظيم بمناسبة نجاح الجهود المصرية بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر

الدفاع الأمريكية: مصر أنجزت عملًا مذهلًا بتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تردد قناة السومرية على النايل سات

وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

بخطوات سهلة.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

تعرف على تردد قناة تايم سبورت الارضية 2021

أيام زمان

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مناقشة تبغ وشوكولاتة لزيزيت سالم فى بتانة.. الخميس

نهضة مصر تصدر كتاب مصطفى حسني الجديد «رسالة من الله»

الأربعاء.. تكريم أمهات الشهداء بـ«صالون الفن والمجتمع»

أسماء علاء الدين: «عاشق البنفسج» تناقش تعدد العلاقات النسائية