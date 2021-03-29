داليا مجدى عبدالغنى تكتب.. أبوالجرائم

الإهمال هو البذرة الأولى لأى خطأ أو جريمة تحدث فى الحياة فى أى مكان وزمان فى العالم، فالإهمال هو البذرة السلبية التى إذا غُرِسَتْ فى الأرض الخصبة، لن تطرح سوى الفساد والإعياء والجهل، وكل ذلك لن ينتج عنه سوى الندم، ولكن بعد فوات الأوان.

فلو استهللنا أسباب أى جريمة حدثت، سنجد أن بدايتها كانت ترجع إلى الإهمال، ولو تذكرنا أى أخطاء حياتية نتجت عنها كوارث يصعب تداركها، سنكتشف أن تلك الأخطاء كانت وليدة الإهمال.

فالإهمال هو بذرة التقصير، والأخير هو الابن الشرعى له، والحقيقة أن عواقب التقصير أصعب من مجرد احتمالها، فهى وخيمة لدرجة لا تحتمل.

وللأسف، لفظ «الإهمال» يوحى إلى حد ما بالبساطة، فتلك الكلمة ليس لها صدى رنان فى الأذن، على عكس مصطلحات كثيرة تصيب الجسد بالقشعريرة، بمُجرد سماعها أو النطق بها.

ولكن رغم ذلك، فعواقب ونتائج الإهمال تفوق أى فعل آخر، فالإهمال هو أساس كل شىء سلبى على الأرض، فإهمال الآباء فى مراقبة أبنائهم، يتسبب فى تنشئة جيل بلا هوية، وليست لديه القدرة على تحمل المسئولية، وهذا فى حد ذاته يتسبب فى زلزلة كيان المجتمع، وتهديد مستقبل أوطان بأكملها. وإهمال أى مسئول فى متابعة مرءوسيه، سوف يسفر عن منظومة مكتظة بكل أشكال وصور الفساد.

وإهمال الإنسان فى واجباته الاجتماعية سيخلق حالة من البلادة فى الإحساس بين البشر، وستتربع الأنانية على عرش العلاقات الإنسانية، وستموت تدريجيًا أنبل المشاعر الأخلاقية، مثل التسامح، والحب، والتعاون، والتى على أساسها يقف المجتمع شامخًا، بسبب ترابط أبنائه، واجتماعهم كيد واحدة فى السراء والضراء. وأيضًا إهمال الإنسان فى علاقته بربه، وهى أبشع صور الإهمال، لن تجنى سوى ضياع القيم الإنسانية التى هى فى الأساس عماد الحياة، الذى ترتكز عليه بقية مناحى الحياة الأخرى.

وسوف أسرد عليكم الآن قصة شخص جنى ثمار إهماله، فلقد كان هناك قروى أسرج حصانه ليذهب إلى المدينة، وقبل أن يركب نظر إلى حدواته، فوجد أن إحداها قد سقط منها مسمار، فقال فى نفسه: «لا بأس، مسمار واحد لا يهم»، ثم سافر، ولما صار فى منتصف الطريق سقطت حدوة الحصان، فقال: «لا بأس أيضًا يستطيع الحصان السير بثلاث حدوات»، ولما وصل إلى الطريق الوعر، جُرِحَت قدم الحصان، فأصبح يعرج، ثم توقف وقد أنهكه التعب، فما لبث أن ظهر لهما قطاع طرق، ولأن الحصان لا يقوى على السير، فضلًا عن الجرى، فقد سلبوه حصانه وكل ما معه من متاع، فعاد إلى بيته مسلوبًا كئيبًا مشيًا على الأقدام، وهو يقول: «بسبب تهاونى فى إصلاح حدوة الحصان، خسرت الحصان وما يحمل».

ومما لا خلاف عليه أن «الإهمال» جريمة فى كل الأحوال، لذا فقد نص عليه فى قانون العقوبات العام، وفى القضاء التأديبى، وفى القانون الدولى، لأن نتائجه تستشرى، وتصعب السيطرة عليها، وللأسف، لا تنصب على المهمل بمفرده، ولكنها تمتد كالطوفان إلى كل من حوله، وربما تصل إلى جميع شرائح المجتمع بشكل غير مباشر، ولن أبالغ لو قلت إنها جريمة عابرة للحدود، لدرجة أنها قد تهز المجتمع الدولى بأكمله، فـ«الإهمال» كالفيروس الذى ينتشر فى كل الأجواء، وينشر وباءه، حتى يستفحل بين جنبات المجتمع، فهو مثل النار التى تنتشر فى الهشيم.

ولو أردنا أن نعالج أى أزمة، أو مشكلة، أو قررنا القضاء على جريمة من جذورها، فعلينا أن نبدأ أولاً بالقضاء على تلك الجرثومة السامة، التى تسمى «الإهمال».

فربما يكون ذلك المصطلح ذا صدى ضعيف غير رنان، ولكن لا خلاف على أن صدى نتائجه له رنين كالزلزال، قادر على هز أى كيان.

فالإهمال يستحق أن يكنى وبجدارة، وبلا منازع بـ«أبوالجرائم».

