مفتي تونس يدعو المواطنين للإقبال على التطعيم ضد كورونا

دعا مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، الإثنين المواطنين إلى الإقبال على تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتفشي في العالم.أضاف مفتي تونس، بحسب بيان على الصفحة الرسمية لديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، أنه من الواجب طبقًا للدين الأخذ بوسائل الوقاية والحذر من العدوى، معتبرًا أن الإقبال على التطعيم ضد وباء كورونا هو واجب وطني حماية للنفس وللغير، وأن صحة الأبدان هبة من الله يجب صونها وعدم تعريضها للخطر والمحافظة عليها.وأكد أن التطعيم إذا ما تم في نهار شهر رمضان فهو غير مفطر لأنه دواء وليس غذاء، مشددًا على أنه لا حرج من استعماله نهارا، وهو أمر غير موجب لقضاء اليوم الذي تلقى فيه الفرد التطعيم، بحسب البيان.