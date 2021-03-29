غدًا.. أولى جلسات المتهم بتحرش طفلة المعادي

تنظر الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقد بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين العابدين، غدًا الثلاثاء أولى جلسات محاكمة محمد جودت المتهم بالتحرش بطفلة المعادي في القضية رقم 4056 7 لسنة 2021 جنايات المعادي والمقيدة برقم 171 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة.كشف أمر الإحالة عن أن المتهم في يوم 8/ 3/ 2021 بدائرة قسم المعادي خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها "يارا. الـ. ح" بأن استدرجها إلى أحد العقارات قاصدًا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.