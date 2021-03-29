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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعيين أغنيس كالامار أمينة عامة جديدة لمنظمة العفو الدولية

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:18 م
العفو الدولية
العفو الدولية
وكالات
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أعلنت منظمة العفو الدولية الإثنين، تعيين الخبيرة الدولية في مجال حقوق الإنسان أغنيس كالامار أمينة عامة جديدة للمنظمة بأثر فوري.

وقالت المنظمة التي تتخذ في لندن مقرا لها: إن اختيار كالامار التي قادت تحقيق الأمم المتحدة في جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي العام 2018، جاء بعد بحث مكثف على الصعيد الدولي.

وأضافت: أن الفرنسية البالغة 56 عاما والتي عملت سابقا لصالح منظمة العفو بين العامين 1995 و2001 سوف تتولى منصبها لولاية من أربع سنوات.

من جهتها قالت كالامار في بيان:"أتشرف بتولي منصب الأمين العام والعمل إلى جانب أنصار منظمة العفو في جميع أنحاء العالم حتى ندافع معا عن حقوق الإنسان ونطالب باحترامها لجميع الناس".

مسيرة كالامار المهنية الطويلة قادتها لتولي تحقيقات في مجال حقوق الانسان في أكثر من 30 دولة، ونشرت أعمالها بشكل واسع.

كذلك تولت منصب مديرة مبادرة حرية التعبير العالمية في جامعة كولومبيا العام 2013، في العام 2017 عُينت مقررة خاصة للأمم المتحدة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدامات التعسفية، وترأست التحقيق في جريمة قتل خاشقجي المروعة.

وتوصل تقرير كالامار الذي نُشر في يونيو 2019 الى أن ثمة "أدلة موثوقة" على ضلوع مسؤولين سعوديين كبار بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القضية.

والأسبوع الماضي، اتهمت كالامار السعودية بالتنمر بعد ادعائها بأن مسؤولا كبيرا هدد حياتها عقب التحقيق.

وكالامار التي تخلف جولي فيرهار على رأس منظمة العفو أصبحت الآن المتحدثة الرئيسية باسم منظمة تملك مكاتب في أكثر من 70 دولة.

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