رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولي عهد البحرين: مسار العلاقات مع الصين أعطى دفعة قوية للتعاون المثمر

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:17 م
الأمير سلمان بن حمد
الأمير سلمان بن حمد آل خليفةالأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ا ش ا
طباعة
أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على مسار العلاقات التي تربط بين البحرين والصين والتي أعطت دفعة قوية للتعاون المثمر والتنسيق البناء في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أضافت بعدا جديدا للتعاون الدولي تدفعه المنطلقات الإنسانية والرغبة المشتركة لحماية البشرية والحرص المتبادل على الانتقال إلى مرحلة التعافي الكامل.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا): أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد البحريني، وانج يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، حيث استعرضا مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مختلف جوانب التنسيق والعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بالاضافة إلى بحث مجمل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية عن تقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما، منوها بالمساهمة الفاعلة لمملكة البحرين ضمن الجهود الدولية في مواجهة جائحة كورونا وتعاونها الوثيق مع الصين في هذا الجانب.

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تردد قناة السومرية على النايل سات

وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

بخطوات سهلة.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

تعرف على تردد قناة تايم سبورت الارضية 2021

أيام زمان

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مناقشة تبغ وشوكولاتة لزيزيت سالم فى بتانة.. الخميس

نهضة مصر تصدر كتاب مصطفى حسني الجديد «رسالة من الله»

الأربعاء.. تكريم أمهات الشهداء بـ«صالون الفن والمجتمع»

أسماء علاء الدين: «عاشق البنفسج» تناقش تعدد العلاقات النسائية