ولي عهد البحرين: مسار العلاقات مع الصين أعطى دفعة قوية للتعاون المثمر

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على مسار العلاقات التي تربط بين البحرين والصين والتي أعطت دفعة قوية للتعاون المثمر والتنسيق البناء في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أضافت بعدا جديدا للتعاون الدولي تدفعه المنطلقات الإنسانية والرغبة المشتركة لحماية البشرية والحرص المتبادل على الانتقال إلى مرحلة التعافي الكامل.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا): أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد البحريني، وانج يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، حيث استعرضا مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مختلف جوانب التنسيق والعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بالاضافة إلى بحث مجمل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، أعرب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية عن تقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما، منوها بالمساهمة الفاعلة لمملكة البحرين ضمن الجهود الدولية في مواجهة جائحة كورونا وتعاونها الوثيق مع الصين في هذا الجانب.