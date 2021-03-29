الرئيس الأفغاني يبحث مع نظيره الطاجيكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

اجتمع الرئيس الأفغاني أشرف حاني، اليوم الإثنين، بنظيره الطاجيكي إمام علي رحمون في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، حيث بحث الرئيسان سبل تقوية العلاقات بين البلدين في قطاعات متنوعة؛ حسبما أفاد القصر الرئاسي في أفغانستان.وقال رحمون - وفقا لبيان القصر الرئاسي الأفغاني أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية: إن "التعاون والعلاقات بين البلدين - اللذين تجمعهما لغة وثقافة وحضارة مشتركة - مبنية على مبدأ الأخوة وعلى كوننا جيران".من جهته، قال جاني - خلال الاجتماع - إنه لا يوجد أي اختلاف في المصالح بين أفغانستان وطاجيكستان، معربا عن رغبته في أن تتحول الحدود بين البلدين إلى حدود تعاون وتنسيق وتناغم.ووقع مسؤولون أفغان وطاجيكيون 5 وثائق تتعهد بالتعاون عقب اجتماع غاني ورحمون.ووفقا لبيان القصر الرئاسي، فقد التقى جاني أيضا برئيس الوزراء الطاجيكي قاهر رسول‌ زاده وناقشا سبل تعزيز العلاقات بين كابول ودوشنبه في قطاعات متنوعة، كما اجتمع الرئيس الأفغاني برئيس البرلمان الطاجيكي محمد طاهر ذاكر زاده.يشار إلى أن الرئيس الأفغاني يشارك حاليا في مؤتمر"قلب آسيا" بطاجيكستان الذي سيركز على بناء توافق إقليمي حول السلام الأفغاني.ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن 50 دولة ومنظمة دولية على الأقل، وأن يكون للمؤتمر تأثير كبير على جهود السلام الجارية في أفغانستان.