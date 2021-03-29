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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية اليمني والسفير الكوري يبحثان مستجدات الأوضاع

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:15 م
أحمد عوض بن مبارك
أحمد عوض بن مبارك
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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم الإثنين، مع سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن تايول كواك، عددا من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك استمرار التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي وتفاقم الوضع الإنساني.. مشيرا إلى أن استمرار التصعيد في ظل سعي المجتمع الدولي لإنجاح مبادرة السعودية يؤكد ارتهان هذه المليشيات لأجندة النظام الإيراني التخريبي في المنطقة.

وأكد بن مبارك، حرص الحكومة الشرعية على التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها، انطلاقا من واجبها الوطني في حقن دماء جميع اليمنيين، من خلال مواصلة انخراطها الإيجابي والبناء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والشركاء الدوليين.

وأشاد بموقف كوريا الجنوبية الثابت تجاه دعم اليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في بلادنا، مثمنا ما تقدمه كوريا من مساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال هذه المرحلة.

بدوره، جدد السفير الكوري الجنوبي التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية ودعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن، ولكل الجهود المبذولة والرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، منوها باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية الكورية المقدمة للشعب اليمني.

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