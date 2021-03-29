أذربيجان تسجيل 1129 إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الإثنين: تسجيل 1129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 257 ألفا و330 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و413 حالة وفاة، بعد تسجيل 22 وفاة جديدة منذ أمس الأحد.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليا 236 ألفا و500 شخص، عقب تسجيل 349 حالة تعافي جديدة خلال الساعات ال(24) الماضية.وأجرت أذربيجان، على مدار أمس الأحد، 7 آلاف و630 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2 مليون و844 ألفا و674 اختبارا حتى الآن.يشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب حتى الآن ما يزيد على 127 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من 2 مليون و798 ألف شخص.