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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الأعلى للقضاء يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات الوضع بليبيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:12 م
ليبيا
ليبيا
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أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، المستشار محمد الحافي ضرورة قيام السلطة الانتقالية الجديدة بإنفاد الاستحقاقات المنوطة بها والمدرجة بخارطة الطريق.

أشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا بان كويتش؛ لبحث مستجدات الوضع السياسي الليبي، ودور القضاء في الانتخابات المقبلة.

من جهته، أشاد المبعوث الأممي بأداء المجلس الأعلى للقضاء الليبي ومحافظته على استقلال القضاء وحياده.

في سياق متصل، بحث رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم.

وأكد المشري أن مجلس الدولة الليبي يضع المسار الدستوري في أولوية اهتماماته للوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأكد المبعوث الأممي تطابق الرؤى بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع المجلس الأعلى الليبي بشأن المسارات المطروحة.

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