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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صناعة المعلومات: التعاون بين مصر والعراق فى أزهى عصوره

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:29 م
الدكتور حمدي الليثي
الدكتور حمدي الليثي
طارق عتمان
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قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن التعاون المصري العراقي يشهد أزهى عصوره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن عقد القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن الفترة المقبلة دليل على توحيد الجهود لدعم عملية إعمار العراق، مؤكدًا أن العلاقات المصرية العراقية تاريخية.

وثمّن نائب رئيس الغرفة، في تصريحات لـ"الدستور"، التعاون المشترك بين مصر والعراق في عملية إعادة الإعمار والاستفادة من خبرات الشركات المصرية، خاصة قطاع المقاولات والبترول والأثاث والغزل والتعاون الاقتصادي والتجاري.

أوضح الليثي أن هناك تعاونًا بين مصر والعراق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، خاصة في مجالات التحول الرقمي وبناء المهارات الرقمية وتقديم الخدمات البريدية، موضحًا أن وزارة الاتصالات تستهدف تنفيذ مشروعات مشتركة لدعم التحول الرقمى وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية الرقمية بالعراق وتدريب الكوادر البشريية ونقل الخبرات المصرية للعراق.

بلغ حجم التجارة بين مصر والعراق نحو 486 مليون دولار خلال العام الماضي تشمل ‏‏479 مليون دولار صادرات مصرية و7 ملايين دولار واردات من العراق كما بلغ حجم التبادل التجاري وصل 2018 بعدما سجل 1.650 مليار، وهو أكبر رقم للتبادل التجاري بين مصر والعراق منذ عام 2003.

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